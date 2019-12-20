ألدرفيرلد يوقع عقدا جديدا مع توتنهام









اسماء السيد - وقّع الدولي البلجيكي توبي ألدرفيرلد عقدا جديدا مع فريقه توتنهام الإنكليزي لكرة القدم يمتد حتى عام 2023، بحسب ما أفاد النادي اللندني الجمعة.

وأعلن النادي في بيان له "يسرنا الاعلان بأن توبي ألدرفيرلد وقّع عقدا جديدا مع النادي حتى عام 2023"، مضيفا "توبي، الدعامة الأساسية لخطنا الخلفي، لعب 50 مباراة من أصل 58 مباراة في الموسم الماضي، وبدأ أساسيا في 12 من أصل 13 مباراة في طريقنا إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. وحتى الآن، بدأ أساسيا في 16 مباراة من مبارياتنا الـ 17 في الدوري الإنكليزي الممتاز".

ومثل ألدرفيرلد (30 عاما) منتخب بلاده في 98 مباراة، وكان في صفوفه حين نال المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا.

وانتقل ألدرفيرلد إلى توتنهام قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2015، وجاءت موافقته على تمديد عقده مع النادي اللندني مع قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان يريد التعاقد مع البلجيكي خلال فترة تواجده على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد.