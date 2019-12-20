شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يصل ستاد القاهرة لحضور لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتواجد رئيس النادي للاستاد بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته على أن يستقبل العزاء غدا في مسجد الحامدية الشاذلية. يحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 13 نقطة في حين يحتل سموحة المركز السادس بنفس الرصيد.

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