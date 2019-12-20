شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتقدم على المقاصة بهدف فى الدقيقة 49.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق طنطا بهدف على نظيره مصر للمقاصة فى المباراة التى تجمعهما الآن ضمن مباريات الأسبوع التاسع بالدوري، أحرزه أحمد الشاذلى فى الدقيقة 49 من ركلة ركنية، لتصبح النتيجة 1/0 لطنطا. بدأ فريق طنطا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إسلام طارق، الدفاع: محمد الشاذلى ومحمد العشرى ومحمود مسعود وايهاب سمير، الوسط حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا، الهجوم : أحمد الالفى وحمد فهمى والحسن ضيوف. Advertisements بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : احمد عادل عبدالمنعم، الدفاع : عاصم سعيد – عصام صبحى - احمد ياسين - محمد كنارية، خط الوسط : مصطفى شبيطة – خالد اوتشو - حسنى فتحى، خط الهجوم: اودو موسيس - صلاح امين - صلاح عاشور

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