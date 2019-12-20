شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الزمالك وسموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري، والمقامة علي استاد القاهرة. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد، محمد عبد السلام، إسلام جابر، محمد حسن، مصطفى فتحي، كريم بامبو، أحمد سيد زيزو. بينما بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح Advertisements خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال

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