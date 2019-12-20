بث مباشر.. الان مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة فى مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد القاهرة"، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.
وخاض الزمالك حتى الآن سبع مباريات فاز فى أربعة وتعادل فى واحدة أمام نادى مصر وخسر فى أثنين امام إنبى وطلائع الجيش، بينما لعب سموحة 8 مواجهات فاز فى ثلاثة وتعادل فى أربعة وخسر فى واحدة أمام الأهلي.
ويخوض الزمالك اللقاء محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى.
بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
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