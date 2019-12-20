شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل سلبيا مع طنطا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا مصر للمقاصة وطنطا سلبيا فى الشوط الأول من مباراة الفريقين التى تجمعهما حاليا على ملعب السلام ضمن مباريات الأسبوع التاسع للدوري. بدأ فريق طنطا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إسلام طارق، الدفاع: محمد الشاذلى ومحمد العشرى ومحمود مسعود وايهاب سمير، الوسط حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا، الهجوم: أحمد الالفى وحمد فهمى والحسن ضيوف. بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : احمد عادل عبدالمنعم، الدفاع : عاصم سعيد – عصام صبحى - احمد ياسين - محمد كنارية، خط الوسط: مصطفى شبيطة – خالد أوتشو - حسنى فتحى، خط الهجوم: اودو موسيس - صلاح امين - صلاح عاشور.

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