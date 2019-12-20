شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: سعيد بهدفي في الأهلي.. وهدفنا حصد بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد عيد لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001 عن سعادته بالفوز المستحق علي الاهلي في عقر داره اليوم، موجها الشكر للاعبين والجهاز الفني الذي كان على قدر المسئولية.

تغلب الزمالك مواليد 2001، على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين، خلال مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة دوري الجمهورية، والتي أقيمت بمقر القلعة الحمراء في مدينة نصر، وسجل أهداف القلعة البيضاء، أحمد عيد ويوسف مرعي. أضاف عيد: " بالطبع سعيد بإحراز هدف في الأهلي ولكنه تكليل لمجهود الجميع ". Advertisements

وعن مواصلة التصدر لبطولة الجمهورية، أكد عيد: "نحن نستحق ذلك.. بذلنا مجهودا كبيرا منذ بداية الموسم سواء مع أمير عبدالعزيز الذي أقدم له الشكر وكذلك الآن مع أحمد عبدالمقصود الذي اشكره ايضا.. وهدفنا حصد البطولة وسيتحقق".

وعن تصعيده للفريق الأول وتواجده بلقاء طلائع الجيش ، أكد اللاعب الصاعد أنه سعيد بتواجده مع الفريق الاول سواء بالتدريبات أو المباريات وسيبذل قصاري جهده للتواجد دائما وسيسعي لاثبات تواجده وسيتمسك بالفرصة، مشيرا إلي أنه يلقي دعما وتحفيزا من جانب اللاعبين الكبار زملائة بالفريق الذين يشكرهم، مشددا على أنه سيبذل كل ما في وسعه من اجل نادي الزمالك بيته".