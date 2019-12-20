شكرا لقرائتكم خبر عن نادى أسوان ينفى إقالة "عبدالعاطى" عقب الخسارة من الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، صدور أى قرار بإقالة الجهاز الفنى للفريق برئاسة الكابتن مجدى عبد العاطى، كما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى، عقب الخسارة اليوم أمام الإنتاج الحربى بالجولة التاسعة بالدورى الممتاز.

وأكد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، استقرار أوضاع الجهاز الفنى وتكاتف كل الأطراف إدارة وجهاز ولاعبين وجماهير لتجاوز هذه المرحلة التى تشهد عدم توفيق فى النتائج وإصابة وغياب عناصر ذات الخبرة المؤثرة بالفريق ومن بينهم أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر و إبراهيم جلال.

وأضاف رئيس نادى أسوان، فى بيان صحفى، أن النادى يؤكد على عمل وعطاء واجتهاد الجهاز الفنى وعلى رأسه المدير الفنى، والفريق سيطوى صفحة مباراة الإنتاج ليبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا يوم 24/12 خارج ملعبه، سعيا وبحثا عن تعديل مكانة الفريق بجدول المسابقة.

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وكان نادى أسوان، خسر أمام الإنتاج الحربى بهدف دون رد على ملعب أسوان بالجولة التاسعة بالدورى الممتاز.