شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة اليوم .. 7 أرقام للزمالك وسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة و النصف من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره سموحة فى إطار الجولة التاسعة من بطولة الدورى ، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة .

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه قبل المباراة، بعدما عقد جلسة مع اللاعبين بالفريق فى الساعات الماضية لتحفيزهم والشد من أزرهم، وذلك لغلق ملف مباراة طلائع الجيش بشكل نهائى والتركيز فقط على مواجهة سموحة الليلة.

فى المقابل، يبحث حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، لاقتناص الثلاثة نقاط أمام الزمالك، لمواصلة المنافسة على المربع الذهبى فى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث حرص المدير الفنى للفريق السكندرى على تحفيز لاعبيه لتحقيق المفاجأة واستغلال الهزيمة الأخيرة التى تعرض لها الزمالك

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ الزمالك و سموحة فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: