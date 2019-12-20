شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "ساسي" تدعمه في مواجهة سموحة من مقصورة ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاء تواجد أسرة لاعب الوسط التونسي في القاهرة خلال الفترة الحالية وستحضر لقاء اليوم أمام الفريق السكندري لدعمه في مواجهة سموحة.
ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 13 نقطة في حين يحتل سموحة المركز السادس بنفس الرصيد.
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