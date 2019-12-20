شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "ساسي" تدعمه في مواجهة سموحة من مقصورة ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتواجد أسرة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في ستاد القاهرة لمؤازرة اللاعب في مباراة سموحة المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة للدوري.

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وجاء تواجد أسرة لاعب الوسط التونسي في القاهرة خلال الفترة الحالية وستحضر لقاء اليوم أمام الفريق السكندري لدعمه في مواجهة سموحة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 13 نقطة في حين يحتل سموحة المركز السادس بنفس الرصيد.