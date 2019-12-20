شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتقدم على نادى مصر 2/1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الاتحاد السكندري ونادى مصر بتقدم زعيم الثغر 2/1، فى المواجهة المقامة بينهما حالياً على استاد الاسكندرية، والتى تأتى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام.

تقدم محمود رامبو لنادى مصر فى الدقيقة 19، وتعادل محمد شبانة مدافع نادى مصر للاتحاد السكندرى بإحرازه هدف عكسى فى مرماه، ثم عاد وتقدم خالد قمر لزعيم الثغر فى الدقيقة 28 من عُمر اللقاء.

جاء الشوط الأول مثيراً من الجانبين خاصة من الاتحاد السكندرى، الذى سيطر على معظم أحداثه، وكاد أن يعزز تقدمه فى أكثر من مناسبة، إلا أن دفاعات نادى مصر حالت دون زيادة غلة زعيم الثغر التهديفية.

ويدخل الاتحاد السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المثير على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية بينما خسر نادى مصر من الإسماعيلى بهدف دون رد، ويحتل الاتحاد السكندرى قبل المباراة المركز الثانى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 4 اهداف بينما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف.