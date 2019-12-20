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التعادل 1/1 يحسم مباراة المقاصة وطنطا وركلة جزاء مثيرة للجدل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

انتهت مباراة مصر للمقاصة وطنطا بتعادل الفريقين 1/1 والتي أقيمت اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.

تقدم طنطا عن طريق احمد الشاذلي في الدقيقة 49 من ركلة ركنية قبل ان يتعادل عصام صبحي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد تشكيك الجهاز الفنى ولاعبى طنطا فى صحة الركلة والتى تبدو فعليا مشكوكا فى صحتها.

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المباراة كانت متوسطة المستوي من الفريقين ولكن احداثها اشتعلت عقب احتساب الحكم ركلة جزاء ضد فريق طنطا في الدقيقة 80 ، حيث اعترض الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة ايمن المزين الذي حصل علي طرد من حكم المباراة.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 8 في المركز الـ 12 بينما يرتفع رصيد طنطا للنقطة 9 في المركز الـ 11 في جدول الدوري.

 

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