شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول الزمالك وسموحة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريقا الزمالك وسموحة، إلى استاد القاهرة الدولى، استعداداً للمواجهة التى ستجمع بينهما فى السابعة والنصف من مساء اليوم، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك وسموحة عمليات الإحماء مع إعلان الثنائى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض وحسام حسن المدير الفنى لسموحة عن التشكيلات الرسمية الخاصة بالفريقان.

ويتساوى الزمالك مع سموحة فى النقاط بجدول ترتيب الدورى الممتاز قبل مواجهة الليلة، حيث يمتلك الفريق الأبيض 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقاء والهزيمة فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، كما يمتلك سموحة نفس الرصيد من النقاط، حققهم من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 4 لقاءات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.



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وصول الزمالك وسموحة (5)



وصول الزمالك وسموحة (6)



وصول الزمالك وسموحة (7)



وصول الزمالك وسموحة (8)



وصول الزمالك وسموحة (9)



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وصول الزمالك وسموحة (12)



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وصول الزمالك وسموحة (15)



وصول الزمالك وسموحة (16)



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وصول الزمالك وسموحة (1)



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