شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان يتساءل: لماذا يتم تعيين حكام مغمورين لمبارياتنا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان أنه يتعجب من الأسماء المغمورة للحكام التى تدير معظم مباريات فريقه بالدوري الممتاز للموسم الجاري.

قفز فريق الإنتاج الحربي أربعة مراكز دفعة واحدة في جدول الدوري بعد الفوز الذي حققه عصر اليوم، الجمعة، على فريق أسوان بملعب الأخير بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام ، ورفع الإنتاج رصيده إلى 14 نقطة يصعد بهم للمراكز الرابع ويدخل المربع الذهبي بعدما كان يحتل المركز الثامن قبل اللقاء ، فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 5 نقاط ويبقي في المركز الأخير، وسجل هدف المباراة الوحيد محمد عادل في الدقيقة.

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أضاف عبد العاطي فى تصريحات لقناة ON sport : " لماذا يتم تعيين حكام مغمورين لمبارياتنا مع إحترامي لهم ، منتقداً اختيار لجنة الحكام للأسماء المكلفة بالمباريات.

أكد مدرب أسوان أن فريقه كان الأفضل فى مباراة الإنتاج الحربي ولكن ينقصنا التسجيل و ترجمة الفرص لأهداف وهذه أزمة كل مباراة مضيفا : " مش هنزل أسجل بنفسي " ، التوفيق لم يكن معنا .