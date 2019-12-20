شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يفوز على سموحة بهدف ساسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة فى السابعة و النصف من مساء اليوم فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى باستاد القاهرة .
ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
وكانت أخر مباراة جمعت الزمالك مع سموحة قد أقيمت يوم 3 أبريل الماضى ، باللقاء المؤجل من الجولة الرابعة و العشرون من مسابقة الدورى ، باستاد بتروسبورت ، وانتهت بفوز الابيض بهدف دون رد أحرزه فرجانى ساسى .
تقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله فرجانى ساسى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.
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