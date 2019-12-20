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المقاصة يتعادل مع طنطا من ركلة جزاء في الدقيقة 82

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أحرز فريق المقاصة هدف التعادل امام فريق طنطا من ركلة جزاء في الدقيقة82 من عمر المباراة المقامة بينهما الان ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.

الهدف جاء عن طريق عصام صبحي من ركلة جزاء ، لتصبح النتيجة 1/1.

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كان فريق طنطا قد تقدم بهدف احرزه احمد الشاذلي في الدقيقة 49 من ركلة ركنية.

بدأ فريق طنطا المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى  :إسلام طارق ، الدفاع : محمد الشاذلي و محمد العشري و محمود مسعود و ايهاب سمير ، الوسط حسام غالي و وليد عادل و محمود كابونجا، الهجوم  : أحمد الالفي و حمد فهمي و الحسن ضيوف.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : احمد عادل عبدالمنعم ، الدفاع :  عاصم سعيد – عصام صبحى - احمد ياسين - محمد كنارية ، خط الوسط : مصطفى شبيطة – خالد اوتشو - حسني فتحي ، خط الهجوم: اودو موسيس - صلاح امين - صلاح عاشور

 

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