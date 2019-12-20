شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يختتم تدريباته قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق اليوم في مدينة السويس حتى موعد المباراة الهامة في مشوار مسابقة الدوري.
كان بيراميدز قد أنهى تعاقده بالتراضي مع الفرنسي ديسابر المدير الفني بسبب تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.
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