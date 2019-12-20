شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يختتم تدريباته قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق اليوم في مدينة السويس حتى موعد المباراة الهامة في مشوار مسابقة الدوري.

Advertisements

كان بيراميدز قد أنهى تعاقده بالتراضي مع الفرنسي ديسابر المدير الفني بسبب تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.