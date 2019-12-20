مباشر.. الزمالك 0 - 0 سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وسموحة في اللقاء الذي يقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة والذي يحتل الترتيب السادس.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل - محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى محمد.

تشكيل سموحة: الهاني سليمان، رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، محمد الترهوني، أحمد حمص، يوسف ديوب، ناصر ماهر، خالد محمد، حسام حسن ورونالد وانجا.

تفاصيل المباراة..

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الدقيقة الثالثة من بداية المباراة شهدت محاولة من جانب نادي الزمالك بعد تسديدة من طارق حامد لكن ترتطم الكرة في قدم لاعب سموحة وتتحول لركنية.

وكاد يوسف إبراهيم "أوباما" أن يسجل هدف الزمالك الأول بعد انفراده بمرمى سموحة في الدقيقة السادسة لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وواصل الزمالك تهديده مرمى سموحة بكرة من محمد أوناجم ليمررها لفرجاني ساسي الذي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة السابعة.

وحاول محمود علاء مدافع الزمالك من كرة رأسية أن يهدد مرمى سموحة بعد عرضية من محمد عبد الشافي في الدقيقة 24 تمر الكرة أعلي المرمى.

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