الاتحاد يواصل مزاحمة الأهلي على الصدارة.. وتعادل مثير بين المقاصة وطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد فريق الاتحاد السكندري لمزاحمة الأهلي على قمة الدوري المصري بالفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن مباريات الأسبوع التاسع.

أهداف المباراة بدأت من جانب الفريق الضيف عن طريق محمود إسماعيل رامبو في الدقيقة 19.

الشوط الأول شهد انتفاضة من جانب "زعيم الثغر" حيث سجل محمود شبانة هدفًا ذاتيًا في شباك نادي مصر كما سجل محمود رزق الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وأصبح ترتيب الاتحاد السكندري 20 نقطة في المركز الثاني ليصبح الفارق نقطة مع الأهلي حيث من المقرر أن يتقابل الطرفين يوم الإثنين المقبل.

في المقابل، تعرض نادي مصر لخسارة رابعة هذا الموسم ليصبح في المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط.

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وفي مباراة أخرى على ملعب "السلام" واصل فريق مصر المقاصة السقوط بالتعادل أمام طنطا بهدف لكل جانب ضمن مباريات نفس الأسبوع.

محمد الشاذلي أحرز هدف التقدم لطنطا في الدقيقة 50 من زمن أحداث المباراة إلا أن عصام صبحي أحرز التعادل للمقاصة في الدقيقة 82 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة وجود اعتراضات من جانب فريق طنطا بسبب ضربة الجزاء التي احتسبت الأمر الذي كلّف أيمن المزين المدير الفني لطنطا الحصول على بطاقة حمراء.

بهذه النتيجة حصل فريق المقاصة على نقطة ليصبح في الترتيب الثاني عشر برصيد 8 نقاط، في المقابل أصبح ترتيب طنطا في المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط.

ولم يحقق مصر المقاصة أي انتصار منذ الأسبوع الرابع بعد الفوز على المصري البورسعيدي (1-0) حيث حقق الفريق "الفيومي" تعادلين مقابل ثلاث هزائم.