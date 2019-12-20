التشكيل الرسمي.. سموحة يُهاجم الزمالك بحسام حسن ووانجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة تشكيله الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

سموحة يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الزمالك صاحب المركز الخامس.

وجاء تشكيل سموحة الذي أعلنه حسام حسن كالتالي: الهاني سليمان، رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، محمد الترهوني، أحمد حمص، يوسف ديوب، ناصر ماهر، خالد محمد، حسام حسن ورونالد وانجا.