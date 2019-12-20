مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيلعب به مباراة سموحة في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

المفاجأة في تشكيل الزمالك ستتمثل في مشاركة محمد أبو جبل لحراسة عرين الفريق الأبيض بدلاً من محمد عواد والذي لعب مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

في المقابل، سيكون التغيير الثاني من خلال عودة حازم إمام بدلاً من محمد عبد السلام لقيادة الجبهة اليمنى بعدما غاب عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبدالشافي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: محمد أوناجم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وكان الزمالك تعرض للخسارة في الجولة الماضية على يد طلائع الجيش بهدفين مقابل ثلاثة، في المقابل حقق سموحة فوزًا على حساب أسوان بهدف دون مقابل.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب، في المقابل يتواجد سموحة في الترتيب السادس بنفس رصيد الزمالك.