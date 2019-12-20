زمالك 2001 يفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

حقق فريق الزمالك مواليد 2001 الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الجولة 19 من بطولة الجمهورية في المباراة التي جرت على ملعب الأهلي في مدينة نصر.

وسجل هدفا الزمالك أحمد عيد من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني قبل أن يُضيف يوسف مرعي الهدف في الثاني في الدقيقة 28 من نفس الشوط.

وبعد هذا الفوز واصل الزمالك تصدر المسابقة برصيد 46 نقطة.

ويقود الفريق أحمد عبدالمقصود مديرًا فنيًا ، ويعاونه منتصر الجدي وأحمد عبد الرؤوف ، وأيمن الطويل مدربًا للحراس ، ومحمود مغاوري إداريا للفريق، وأحمد عصمت للأحمال والتأهيل .