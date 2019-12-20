علي معلول: فخور بالتواجد في بين الأمة وأتمنى تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا

أبدى علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سعادته بالتواجد في حزب وجريدة الوفد وحصول على جائزة أفضل لاعب محترف لعام 2019 والتي يقدمها الوفد خلال الاستفتاء الخاص به . وقال النجم التونسي في تنصريحاته خلال الحفل : " فخور بالتواجد في بيت الأمة ، حزب الوفد فخر لكل عربي وأنا فخور بالتكريم ". وأضاف معلول: " أتمنى السنة القادمة يكون الأهلي متوجًا ببطولة أفريقيا ". يكون الأهلي متوجًا ببطولة أفريقيا ". وينظم حزب الوفد اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة .

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