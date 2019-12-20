نادي أسوان الرياضي ينفي إقالة المدير الفني لفريق كرة القدم

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك وتويتر"، بإقالة كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق كرة القدم للنادي أسوان الرياضي، عقب خسارته اليوم، أمام الإنتاج الحربي بالجولة التاسعة بالدوري الممتاز، مما أثار غضب عارم من قبل مشجعي النادي وأهالي أسوان، بدء في ترويج بعض الأخبار التي تفيد بإقالة المدير الفني لفريق.
ومن جانبه أصدر بيان من قبل إدارة نادي أسوان الرياضي، يفيد " ينفى تماما كافة الأخبار أو الدعاوى التى حاول البعض أن يتداولها فيما يخص مستقبل المدير الفنى كابتنمجدى عبد العاطى مع الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة اليوم أمام الإنتاج الحربى بالجولة التاسعة بالدورى الممتاز".
ويؤكد المسئولون عن قطاع الكرة بإستقرار أوضاع
وأحمد عبد الظاهر و إبراهيم جلال، مؤكدين أن النادي علي عمل وعطاء وإجتهاد الجهاز الفنى وعلى رأسه المدير الفنى، والفريق سيطوى صفحة مباراة الإنتاج ليبدأ الإستعداد لمواجهة طنطا يوم 24/12 خارج ملعبه، سعيا وبحثا عن تعديل مكانة الفريق بجدول المسابقة.
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