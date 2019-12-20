الاتحاد السكندري يهزم إف سي مصر بثنائية ويصعد للمركز الثاني

حول فريق الاتحاد السكندري تأخره امام اف سي مصر بهدف الى فوز 2-1 بستاد الأسكندرية ضمن الجولة التاسعة للدوري تقدم مصر بهدف محمود اسماعيل في الدقيقة 19 وسجل الاتحاد هدفين متتاليين في الدقيقتين 25 و30. و30. ارتفع رصيد الاتحاد الى 20 نقطة وصعد للمركز الثاني بينما تجمد رصيد مصر عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر .

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