تعادل فريق مصر المقاصة بصعوبة امام طنطا بهدف لكل منهما بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة في اطار الجولة التاسعة لمباريات الدوري الممتاز.
تقدم طنطا بهدف لمحمد الشاذلي في الدقيقة 50وتعادل للمقاصة عصام صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 وقبل النهاية بـ8 دقائق.
جاء اللقاء متوازنا من جانب الفريقين حيثرجحت كفة الفريق الفيومي وحاول طنطا الاعتماد على المرتدات التي شكلت بعض الخطورة على مرمى المقاصة.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة الى 8 نقاط في المركز الثاني عشر بينما رفع طنطا رصيده الى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يتعادل بصعوبة مع طنطا في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.