تعادل فريق مصر المقاصة بصعوبة امام طنطا بهدف لكل منهما بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة في اطار الجولة التاسعة لمباريات الدوري الممتاز. تقدم طنطا بهدف لمحمد الشاذلي في الدقيقة 50 وتعادل للمقاصة عصام صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 وقبل النهاية بـ8 دقائق. وتعادل للمقاصة عصام صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 وقبل النهاية بـ8 دقائق. جاء اللقاء متوازنا من جانب الفريقين حيث رجحت كفة الفريق الفيومي وحاول طنطا الاعتماد على المرتدات التي شكلت بعض الخطورة على مرمى المقاصة. رجحت كفة الفريق الفيومي وحاول طنطا الاعتماد على المرتدات التي شكلت بعض الخطورة على مرمى المقاصة. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة الى 8 نقاط في المركز الثاني عشر بينما رفع طنطا رصيده الى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يتعادل بصعوبة مع طنطا في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.