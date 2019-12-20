أبو جبل يقود الزمالك أمام سموحة.. وجماهير الأبيض تدعو لـ"جنش" بالشفاء

تصدر حارس مرمي الزمالك محمد أبو جبل، معدلات الأكثر تداولًا خلال الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة، بعد إعلان الزمالك التشكيل المقرر أمام نادي سموحة، والذي ينضم إليه "أبو جبل" بديلًا من حارس المرمي محمد عواد .

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج ابو جبل، وذلك بعد إعلان تشكيل الزمالك أمام سموحة، المقرر إنطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ورأي البعض من رودا مواقع التواصل الإجتماعي، أن أخطاء خسارة الزمالك من طلائع الجيش ثلاث أهداف

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مقابل هدفين، ليست علي عاتق حارس المرمي محمد عواد فقط، وأنه تحمل المسئولية كاملة علي الخسارة وذلك غير مقبول نهائي حفاظًا علي مستقبل "عواد" .

وطالبت جماهير الزمالك، حارس المرمي محمود جنش، بالشفاء العاجل من الأصابة ويعود إلي مكانته وسط الفريق قائلين:" حتي الآن لم ينجح محمد عواد ولا أبوجبل في سد مكانة حارس المرمي جنش".