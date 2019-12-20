أيمن الكاشف: سعيد بتواجدي بحزب الوفد وبتتويجي بأفضل معلق لهذا العام

أعرب المعلق الرياضي أيمن الكاشف عن سعادته بتتويجه كأفضل معلق رياضي لعام 2019 باستفتاء حزب الوفد.

وقال الكاشف في تصريحات صحفية لبوابة الوفد، "هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها بحزب الوفد، وسعيد للغاية بذلك ولتتويجي بأفضل معلق رياضي لهذا العام".

وتابع حديثه "التعليق المصري حاجه كبيره ، وجمهور الكره يستحق باقة تعليق تليق به".

وأضاف "المعلق المصري لم يعد موجود بشكل كبير ، في ظل احتكار قنوات معينة للماتشات الأوروبية، لكن المعلق المصري لديه إمكانات، ونتمني أن يصبح المعلق المصري ذات إمكانات تليق به وبالجمهور".

وأشار الكاشف "عودة الجماهير أصبحت عودة ملحة، لا يوجد مباراة ممتعة دون جماهير، فالجماهير وكرة القدم وجهان لعمله واحده ، الهدف اللي نفسي اعلق عليه هدف مكسب مصر في كأس العالم".

وينظم، حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى، لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

كانت لجنة فرز الرياضة بـ"الوفد"، برئاسة عباس حزين، رئيس لجنة الرياضة، وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، أعلنت نتائج استفتاء جريدة وبوابة الوفد، على لقب الأفضل رياضيًا في مصر.

وجاءت نتائج استفتاء الوفد كما يلي:

شخصية العام الرياضية 2019:

يشهد الحفل تكريم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كـ"شخصية العام الرياضية".

نتائج استفتاء الوفد الرياضي 2019:

فاز اللاعب علي معلول بلقب أفضل لاعب محترف بنسبة 50.3%، ويليه في

المركز الثاني مواطنه فرجاني ساسي بنسبة 37.7%.

واكتسح جائزة أفضل حارس مرمى في مصر، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، بنسبة 63%، وتلاه محمود جنش، على رغم إصابته، بنسبة 26% تقديريًا.

حصد اللاعبان طارق حامد وعمرو السولية لقب أفضل لاعب مصري بنسبة 40%، وفاز اللاعب رمضان صبحي بلقب أفضل لاعب صاعد بنسبة 44%، يليه اللاعب مصطفى محمد بنسبة 32%.

وفاز محمد عادل بلقب أفضل حكم بنسبة 46%، يليه محمود البنا بنسبة 29%.

كما فاز بجائزة محمد السباعي لأفضل معلق رياضي مناصفة، خالد حسن وأيمن الكاشف، بنسبة 40%، بينما فاز بلقب أفضل إعلامي شاب الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، بنسبة 54%، يليه كريم خطاب بنسبة 23%.

وفاز كل من فريدة عثمان ومحمد إيهاب بجائزة أفضل إنجاز رياضي فردي، بنسبة 39%.

أفضل إعلامي:

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تم اختيار كل من يعقوب السعدي كأفضل إعلامي عربي للمرة الثانية على التوالي، والكابتن أحمد شوبير، أفضل إعلامي مصري للمرة الثانية على التوالي، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كأفضل مدير كرة 2019.

أفضل أكاديمي:

يشهد الحفل تكريم أفضل أكاديمي رياضي مصري، الدكتور كمال درويش، أستاذ الإدارة الرياضية، وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق، واختيار الدكتور عبدالله الغصاب، كأفضل أكاديمي رياضي عربي، رئيس قسم التربية بالهيئة

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت، وتكريم الناقد الرياضي مطلق نصار، كأفضل ناقد رياضي عربي.

كما سيتم تكريم أفضل تجربة استثمارية في المجال الرياضي، اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، واللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة.

وسيتم تكريم أفضل تجربة استثمارية في القطاع الحكومي، مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، الدكتور سيد حُزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

كما سيتم تكريم الدكتور نبيه العلقامي، كأفضل سياسي يعمل في مجال الإدارة الرياضية، إضافة إلى تكريم وليد مهدي، عن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، كونه ممثلًا لحزب الوفد في تلك البطولة، وأيضًا لدوره في أنه أول من أدخل منظومة الأونلاين سيستم "البطاقة الإلكترونية للجماهير".

وسيتم تكريم عبير عصام، كأفضل شخصية نسائية في المجال الرياضي2019، وتكريم النقاد الرياضيين، محمد سيف وإيهاب الخطيب، نظرًا لدورهما في مجال الصحافة الرياضية.

وتقديرًا لدورهما في الإعلام الرياضي، سيتم تكريم الإعلامي عمرو مخلوف، مدير البرامج بقناة أون سبورت، ومحمد عفيفي، رئيس قناة نايل سبورت.

تكريم بطلة الرماية:

يشهد حفل الوفد أيضًا، تكريم الدكتورة أميرة أبوشقة، التي شاركت في بطولتي الألعاب الأفريقية في المغرب والبطولة الأفريقية بالجزائر، وحصدت عددًا من الميداليات.

مراحل الاستفتاء:

أوضح الدكتور عبداللطيف صبحي، نائب رئيس اللجنة، أن الاستفتاء تم هذا العام على مرحلتين، الأولى تم خلالها استفتاء رأي جماهير بوابة الوفد الإلكترونية، كما تم استطلاع آراء عدد كبير من النقاد والمدربين والفنيين والإداريين في مختلف المجالات الرياضية، وأعضاء لجنة الرياضة بحزب الوفد في المحافظات، من خلال استمارات تم إعدادها خصيصًا.

يذكر أن النتائج جاءت من خلال مجموع تصويت الفئتين، حيث تم تخصيص 50% لأصوات القراء، و50% لأصوات النقاد والرياضيين.

جدير بالذكر أن بوابة الوفد الإلكترونية وجريدة الوفد ولجنة الرياضة بالحزب، أعلنوا يوم الاثنين 10 ديسمبر الجاري، إغلاق باب المشاركة في استفتاء أفضل الرياضيين في عام 2019.