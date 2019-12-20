ألقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد كلمة الافتتاح لحفل تكريم الأفضل رياضيا خلال عام 2019
وقال أبو شقة: أهلا بالجميع في بيت الأمة، حزب الوفد يولي اهتماما خاصا بالرياضة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوصي بالتقدمالرياضي وأكد أن الرياضة جزء من الأمن القومي".
وأضاف: "هذا هو النهج والمسيرة التي تنتجها الدولة في هذه المرحلة لبناء منظومة رياضية سليمة وتصل لأعلى المجالات، الشباب والرياضة والمرأة عمق اهتمامحزب الوفد لأنهم يمثلون المجتمع وأطيافه".
واختتم: "اليوم نطلق مبادرة جديدة الوفد مع الرياضة وهي المبادرة القادمة لحزب الوفد".
وينظم حزب الوفد اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.
كانت هذه تفاصيل خبر كلمة بهاء أبو شقة في افتتاح حفلة الوفد للأفضل رياضيًا في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.