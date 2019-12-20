كلمة بهاء أبو شقة في افتتاح حفلة الوفد للأفضل رياضيًا في 2019

ألقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد كلمة الافتتاح لحفل تكريم الأفضل رياضيا خلال عام 2019

وقال أبو شقة: أهلا بالجميع في بيت الأمة، حزب الوفد يولي اهتماما خاصا بالرياضة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوصي بالتقدم

الرياضي وأكد أن الرياضة جزء من الأمن القومي".

وأضاف: "هذا هو النهج والمسيرة التي تنتجها الدولة في هذه المرحلة لبناء منظومة رياضية سليمة وتصل لأعلى المجالات، الشباب والرياضة والمرأة عمق اهتمام

حزب الوفد لأنهم يمثلون المجتمع وأطيافه".

واختتم: "اليوم نطلق مبادرة جديدة الوفد مع الرياضة وهي المبادرة القادمة لحزب الوفد".

وينظم حزب الوفد اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.