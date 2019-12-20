مدرب الهلال السعودي يرفض التفريط في برونزية المونديال

قال الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي “الهلال” السعودي، إنه لا بديل أمام فريقه سوى إنتزاع الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بقطر.

ويواجه الهلال نظيره مونتيري المكسيكي السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

في مؤتمر صحفي، الجمعة، قال لوشيسكو “أظهرنا شخصية الفريق الحقيقة منذ بداية البطولة سواء أمام الترجي التونسي أو فلامينغو البرزايلي، وأكدنا على أن أبطال آسيا فريق كبير ويمتلك لاعبين من طراز عالي”.

وأضاف “الهلال يمر بفترة مميزة، وحققنا نتائج قوية ولعبنا مع فريق فائز ببطولة كوبا أمريكا والفريق الذي مثل البرازيل من قبل أكثر من مرة في كأس العالم للأندية، وفي بلد كبير مثل البرازيل تنتج لاعبين كبار”.

وأوضح قائلًا: “لابد من القول إننا خرجنا برؤوس مرفوعة، وسنحاول الفوز بالبرونزية”.

وختم: “لقد خاض مونتيري مباراة قوية أمام ليفربول، ولكنني أعرف أن هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا، وبالتأكيد ستكون مواجهة قوية، خاصة وإنهم يمتلكون لاعبين أصحاب سرعات ومهارات مميزة”.