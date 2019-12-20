آرسنال يعلق آمالاً عريضة على أرتيتا

وضع أرسنال عاشر الدوري الإنجليزي لاعب وسطه السابق الإسباني ميكيل أرتيتا أمام “رهان صعب” بتعيينه الجمعة مدربا له على أمل إعادته إلى سكة النجاحات التي فشل مواطنه أوناي إيمري في تحقيقها عقب خلاله مدربه الأسطوري الفرنسي أرسين فينجر.

وأعلن أرسنال تعيين أرتيتا (37 عاماً) مدربا لفريقه لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام خلفا لمواطنه إيمري الذي أقيل من مصبه أواخر الشهر الماضي بسبب النتائج المخيبة حيث لم يفز فريق شمال لندن في آخر سبع مباريات معه في مختلف المسابقات، في أسوأ سلسلة له منذ 1992.

وأعلن ارسنال على حسابه في تويتر “يسعدنا أن نعلن أنضمام ميكيل آرتيتا للنادي كمدرب رئيسي لنا بدءا من يوم الأحد. ميكيل، قائد النادي السابق، لعب معنا لمدة خمسة مواسم وهو وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ونصف” في إشارة إلى دفاع المدرب المساعد لمانشستر سيتي عن ألوان المدفعجية في الفترة بين عامي 2011 و2016 خاض خلالها أكثر من 100 مباراة.

وأضاف أنه يتم تقديم المدرب الجديد رسمياً للصحافة في وقت لاحق اليوم (الساعة 17,00 بتوقيت جرينتش)، على أن يكتفي السبت بمشاهدة مباراة الفريق الذي يحل ضيفاً على إيفرتون من مدرجات ملعب جوديسون بارك، حيث سيشرف المدرب الموقت السويدي فريدي ليونغبرغ على قيادة الفريق للمرة الأخيرة.

وكانت الثانية ثابتة بالنسبة لأرتيتا بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من استلام المهمة خلفاً لفينجر صيف 2018، قبل أن يرسو الخيار على المدرب الباسكي إيمري (48 عاماً) الذي أكتفى بقيادة المدفعجية الى نهائي الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الموسم الماضي لكنه فشل في التأهل الى دوري أبطال أوروبا بحلوله خامساً، قبل أن تسوء النتائج هذا الموسم بعد بداية واعدة.

– “ينتطرنا الكثير من العمل” –

وأنهى أرتيتا بأنتقاله لآرسنال ثلاثة مواسم قضاه كمساعد لمدرب مانشستر سيتي مواطنه بيب جوارديولا.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي برصيد 22 نقطة، حيث لم يفز الفريق سوى مرتين في آخر عشر مباريات، مقابل أربع خسارات وتعادل في مثلها، كما أنه حقق فوزا واحدا في مبارياته الـ12 الأخيرة في مختلف المسابقات.

وقال آرتيتا في بيان “هذا شرف كبير. آرسنال واحد من أكبر الأندية في العالم. علينا أن نكون منافسين على الألقاب، وهذا ما تم ايضاحه لي خلال مناقشتي مع ستان وجوش كرونكي (مالك ومدير النادي توالياً) وكبار الأعضاء في النادي”.

وأضاف “نعلم جميعاً أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق ذلك ولكني واثق من أننا سنفعل ذلك أنا واقعي بما فيه الكفاية لمعرفة أنه لن يحدث الأمر بين عشية وضحاها، لكن الفريق الحالي لديه الكثير من المواهب وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب القادمين من الأكاديمية”.

ولفت مسؤول لعبة كرة القدم في نادي آرسنال راؤول سانلاهي إلى أن النادي أجرى مقابلات مع مرشحين آخرين قبل أختيار آرتيتا الذي أستغرق إعلان تعيينه وقتًا أطول بسبب تسوية مسألة تعويض مانشستر سيتي التي أشارت تقارير صحافية أنها بلغت مليوني جنيه إسترليني.

Advertisements

وقال في بيان للنادي “التقينا بالعديد من المرشحين من الدرجة الأولى وبرز ميكيل أمام كل واحد منا باعتباره الشخص المثالي بالنسبة لنا ميكيل يفهم نادي أرسنال، وماذا يعني لمشجعينا في جميع أنحاء العالم. نتطلع إليه لينهض بالفريق ويحقق معنا أفضل النتائج فيما نعمل على إعادة موسمنا إلى المسار الصحيح”.

– “مواصلة الحلم” –

وكانت العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من أولويات أرسنال في بداية الموسم الحالي، مع منح إيمري دعماً أكبر من المتوقع في سوق الأنتقالات، لكنه خيب الآمال في الآونة الأخيرة ما دفع المسؤولين إلى الرهان على أرتيتا رغم أن الجميع كان يتوقع التعاقد مع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المقال بدوره مؤخراً من الإدارة الفنية لمواطنه نابولي.

ولا تبدو المراكز الأربعة الأولى بعيدة المنال عن النادي اللندني حيث يتخلف بفارق سبع نقاط فقط عن جاره تشيلسي صاحب المركز الرابع، كما أن أرتيتا يملك طريقاً آخر نحو المسابقة القارية العريقة من خلال مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي بلغ المدفعجية دورها الثاني حيث سيلاقون أولمبياكوس اليوناني.

وأكد إيمري، المدرب السابق لإشبيلية وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثقته في أن أرتيتا سيكون على قدر المسؤولية التي حمَّله إياها آرسنال، وقال في تصريح لقناة “بي بي سي”: إنه (أرتيتا) مستعد حقًا للقيام بهذه القفزة” في إشارة إلى عقده الإحترافي الأول كمدرب.

وأضاف “لقد كان في آرسنال من قبل، وكان في الدوري الممتاز وكان يعمل مع بيب جوارديولا. أعتقد أن هذا قرار جيد”.

وخاض آرتيتا 150 مباراة مع أرسنال الذي أنتقل إلى صفوفه صيف 2011 قادماً من إيفرتون الذي لعب معه أكثر من 200 مباراة.

وعلق جوادريولا على المهمة الجديد لمساعده قائلاً “يجب أن يواصل حلمه”، مضيفاً “لقد قرر الذهاب إلى هناك (أرسنال). عندما تكون لدينا أحلام، لا يمكن أن تتوقف عن تحقيقها، يجب أن نواصل الأحلام”.

وفشل جوارديولا الذي كان متردداً في ترك مساعده يرحل إلى النادي اللندني، في منع مواطنه من قبول عقده الأول كمدرب لناد قضى فيه خمس سنوات.

وتابع “كان أرسنال مهما في مسيرته الإحترافية، كونه (كان) أحد أفضل الفرق في أوروبا”، موضحاً “أتمنى له التوفيق في المستقبل، وأنا متأكد من أنه سيقوم بعمل رائع”.

وسيعين جوارديولا مواطنه رودولفوا بوريل مساعداً له خلفاً لأرتيتا.