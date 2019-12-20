بيكهام يراهن على نسخة استثنائية لكأس العالم في قطر

قال اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام، أن قطر ستستضيف نسخة إستثنائية من بطولة كأس العالم”قطر 2022″، من شأنها أن تكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها بيكهام إلى استاد المدينة التعليمية المونديالي، بحسب موقع “فيفا عربي”.

وقال بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، وريال مدريد، وإيه سي ميلان، ولوس جالاكسي، وباريس سان جيرمان، خلال زيارته إلى الاستاد، أن “بطولة كأس العالم “قطر 2022″ تمثل حلماً للاعبين والمشجعين والزوار بفضل مرافق البطولة الحديثة وطبيعتها التي تناسب كافة أفراد العائلة.”

وأضاف “أرى أن أي مشجع ولاعب يتطلع لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في استادات مميزة، والإستمتاع بكُل ما ستقدمه الدولة من إمتيازات لكافة الزوار، والإقامة في بلد يزخر بثقافة وأصالة عريقة.”

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وتابع:” أتمنى لو كنت لاعباً حتى اليوم، المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم وخوض مباريات في استادات مميزة كتلك التي في قطر تعتبر فرصة قيمة وحلماً يسعى أي لاعب لتحقيقه خلال مشواره الرياضي”.

وأضاف: أرى أن بطولة قطر 2022 ستكون مصدر إلهام لشباب قطر، والمنطقة والعالم أجمع.

وفازت قطر، في 2010، بشرف أستضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم هذه التظاهرة الكروية الدولية.