باسانتا: الشعور الإيجابي يسود مونتيري…ولا أفكر في الإعتزال

أكد خوسيه ماريا باسانتا نجم فريق مونتيري المكسيكي اليوم الجمعة أن الفريق يسوده شعور إيجابي للغاية قبل مباراة الغد أمام الهلال السعودي، وذلك على الرغم من الهزيمة في لقاء ليفربول الإنجليزي بالمربع الذهبي لمونديال الأندية.

وأشار اللاعب المخضرم ، الذي يخوض مونديال الأندية للمرة الرابعة مع مونتيري ، إلى أنه يشعر بأنه لا يزال قادراً على العطاء مع مونتيري ولا يفكر في الإعتزال حتى الآن.

ويلتقي مونتيري المكسيكي مع الهلال السعودي غداً السبت على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : “كُل من سيشارك في المباراة هم من لاعبي مونتيري أيضاً والمباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا ولنادينا والجميع لديهم القدرة على تحقيق الفوز”.

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وعن الفجوة بين الكرة اللاتينية ونظيرتها الأوروبية ، قال اللاعب : “المستوى في أمريكا اللاتينية تطور تدريجياً وعندما نتحدث عن اللياقة فإننا نتطور بشكل جيد”.

وأضاف : “لدينا رغبة كبيرة للمشاركة في مباراة الغد. سنبذل قصارى جهدنا فهي بطولة كبيرة وأستعد الفريق لها جيداً وكذلك لمباراة الغد”.

وأشار اللاعب أنه على الرغم من الخسارة أمام ليفربول ، يسود شعور إيجابي داخل الفريق قبل مباراة الغد، كما أن الفريق يتأهب لخوض مباريات قوية ومهمة بعد عودته للمكسيك.

وعما إذا كان قادراً على العطاء لفترات أطول مع الفريق أم أنه قد يعتزل بعد المشاركة الرابعة في مونديال الأندية ، قال باسانتا : “ما زلت قادراً على العطاء وأشعر بالسعادة للمشاركة في هذه البطولة ومع مونتيري بشكل عام وأسعى لمزيد من الأستمرار مع الفريق”.