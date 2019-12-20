الكاف يمنح قطر تنظيم السوبر الأفريقي حتى عام 2022

وقع الاتحادان الافريقي والقطري الجمعة أتفاقية لأستضافة الدوحة مباراة كأس السوبر الافريقية للمواسم الثلاثة القادمة، حتى 2022.

وأستضافت قطر مطلع العام الحالي الكأس السوبر الإفريقية للمرة الاولى حينما نجح الرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي بطل دوري الأبطال 2-1.

وسيكون الفريق التونسي ضيفاً جديداً على العاصمة القطرية، بعد إحتفاظه بلقب دوري الأبطال حيث سيواجه الزمالك المصري حامل لقب كأس الاتحاد في نسخته الأخيرة، في 14 فبراير 2020.

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وقال الأمين العام للاتحاد القطري منصور الأنصاري عقب توقيع الأتفاقية التي حضرها أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد المحلي “بعد ان اقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر الافريقي في الدوحة، اتفقنا مع الاتحاد الأفريقي على أستضافة النسخ الثلاث القادمة أعتباراً من 2020”.

وردا على سؤال حول إمكانية رفض الزمالك لعب المباراة في الدوحة قال الأنصاري “لا علاقة للاتحاد القطري واللجنة المنظمة المحلية بالفرق المشاركة، وإعتذار اي فريق عن عدم الحضور الى الدوحة وعدم اللعب امر يتعلق بالاتحاد الأفريقي وليس بالاتحاد القطري”.

واوضح أن “قطر تسعى إلى أستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ونجاح النسخة الماضية من السوبر الأفريقي، وعلاقتنا الجيدة مع الاتحاد القاري شجعنا على توقيع الأتفاقية”.