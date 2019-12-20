رسميًا | آرسنال يعيد لاعبه السابق “آرتيتا” في منصب المدير الفني للفريق

أكد نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة 20-12-2019، تعيين “ميكيل أرتيتا” كمدير فني جديد للفريق، واضعين ثقتهم في قائد الفريق السابق لإعادة النجاحات للنادي اللندني.

وذكر أرسنال في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن أرتيتا، الذي كان مدرباً مساعداً لجوسيب جوارديولا في فريق مانشستر سيتي، وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال أرتيتا للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت :”إنه شرف كبير لي”.

وأضاف :”إن أرسنال أحد أكبر الأندية في العالم. يجب أن ننافس على الكؤوس الكبرى في اللعبة وهذا تم توضيحه لي في محادثاتي مع ستان وجوش كروينكي، وكبار الشخصيات في النادي”.

ويحتل أرسنال حاليا المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، علماً بأن في فترة ما خلال هذا الموسم فشل الفريق في تحقيق الفوز في ثماني مباريات، وهو الأمر الذي مكلف أوناي إمري منصبه كمدير فني للفريق.

وتابع :”كلنا نعلم أنه يتعين علينا العمل بكد لتحقيق هذا الأمر ولكنني واثق من أننا سنفعل هذا”.

وأكد :” أنا واقعي بما يكفي لمعرفة أن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها ولكن الفريق الحالي يمتلك العديد من المواهب، وهناك خط عظيم من اللاعبين الشباب الذي يصعدون من أكاديمية النادي”.

وفي مقابلة مع موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قام إمري بدعم أرتيتا.

وقال إمري :”إنه مستعد حقا للخطوة التالية، لقد كان في أرسنال من قبل، وكان يعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه كان يعمل مع جوسيب جوارديولا”.

وأضاف :” أعتقد أن هذا القرار جيد، وأود أيضا أن يكون قراراً جيدا”.

Advertisements

وقال جوارديولا، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن أن يقف في وجهه وتوقع نجاح أرتيتا مع أرسنال.

وقال جوارديولا للصحفيين :”أرسنال كان مهما بالنسبة له. أنهى مسيرته هناك، إنه أحد أكبر الأندية في إنجلترا، وأتمنى له التوفيق. متأكد من أنه سيقوم بعمل جيد”.

وأضاف :”لقد قرر الانتقال إلى هناك وعندما يكون لديك حلم لا يمكنك إيقافه، يجب أن تتبع أحلامك”.

وقال جوش كيروينكي مدير أرسنال إنه كان متأكداً من أن أرتيتا هو الشخص المناسب لهذا العمل.

وقال جوش متحدثاً نيابة عن مجلس إدارة النادي :”يعرف تطلعاتنا وتطلعات الجماهير حول العالم كبيرة، ونحن واثقون من أن بإمكانه لعب دور قيادي لإعادة الفريق للمستويات الني نريدها”.

وأضاف:” أود أيضا أن أشكر فريدي ليونجبرج (المدرب المؤقت) بعدما قاد الفريق بمهارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتابع :”تولى المهمة في فترة قصيرة وساعدنا خلال هذه الفترة العصيبة باحترافية كبيرة”.

ولعب أرتيتا لأرسنال لمدة خمسة مواسم ونصف الموسم، شارك خلالها في 110 مباريات، وقبلها لعب لفريق إيفرتون لمدة سبعة مواسم.

وانضم أرتيتا لفريق مانشستر سيتي كمساعد مدرب في صيف 2016، وساعد الفريق للتويج بلقب الدوري مرتين متتاليتين في الموسمين الماضيين.

وسيقود ليونجبرج أرسنال في مباراته أمام إيفرتون غدا السبت قبل أن يبدا أرتيتا مهام عمله في المنصب الجديد في اليوم التالي.