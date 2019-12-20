سولشاير ينفي رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد

أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق، لن يغادر في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير من العام المقبل.

وقال سولسكاير في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام واتفورد في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن بوجبا سيلعب مع الفريق في العام الجديد .2020

وكانت أخبار وتقارير صحفية ربطت بوجبا بالرحيل عن الفريق، بعد غيابه شهرين ونصف عن الفريق بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل.

وأضاف سولسكاير: “لن يتم بيعه في يناير المقبل، هو يتدرب لكن ليس مع الفريق لوقت طويل، هو بدأ التدريب وهذه خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.