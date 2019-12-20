تقرير | مونتيري يتطلع لحرمان الهلال من البرونزية

يخوض فريق مونتيري المكسيكي، السبت، مواجهة قوية أمام نظيره الهلال السعودي في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر.

ولن تكون المواجهة سهلة لكلا الفريقين فكلاهما يمتلك الرغبة والطموح في انتزاع ميدالية بعد الفشل في التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة العالمية.

وفشل الهلال في التأهل إلى النهائي بعد هزيمته من فلامينجو البرازيلي بهدف لثلاثة أهداف، فيما خسر مونتيري بصعوبة من ليفربول الإنجليزي بهدف لهدفين.

ويعود الإنجاز الأكبر للأندية السعودية في مونديال الأندية، إلى فريق اتحاد جدة في نسخة 2005، بحصوله على المركز الرابع عقب خسارته أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي (2-3) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويفتقد الهلال، لنجمه البيروفي وصانع ألعابه المميز أندريه كاريلو للإيقاف بعد طرده أمام فلامينجو، في الوقت الذي سيشهد اللقاء عودة لاعب الارتكاز القوي محمد كنو بعد غيابه عن اللقاء الماضي.

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ويملك الهلال اللاعبين القادرين على أختراق دفاعات مونتيري بالصناعة أو التسجيل على غرار الفرنسي بافيتيمبي جوميز، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري وعبدالله عطيف.

على الجانب الآخر، قرر الجهاز الفني لمونتيري مغادرة 6 لاعبين لمعسكر الفريق في الدوحة، قبل مواجهة الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

يأتي ذلك في إطار أستعداد مونتيري لنهائي الدوري المكسيكي والمقرر له 27 ديسمبر الأول الجاري.

وغادر 6 لاعبين من مونتيري للمكسيك وهم يانسن وباروفيرو وسانشيز وفانجيوني ورودريجيز وبابون، وجميعهم من العناصر الأساسية بالفريق.

وستكون مواجهة الغد هي الأولى بين الفريقين حيث لم يسبق لهما أن لعبا مع بعضهما البعض من قبل.