كلوب معجب بإمكانيات فلامينجو، ويشيد بتنظيم قطر للمونديال

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة بمستوى فريق فلامينجو البرازيلي الذي يلتقيه غداً السبت في نهائي كأس العالم للأندية وكذلك بإمكانيات مديره الفني البرتغالي جورجي جيسوس.

وأشار كلوب إلى أن مباراة الغد ستكون في غاية القوة والصعوبة إضافة إلى أن الفوز بهذا اللقب العالمي سيكون في غاية الأهمية لليفربول مثلما هو الحال بالنسبة لفلامينجو.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي مع فلامينجو البرازيلي غداً السبت على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : “منحنا اللاعبين بعض الراحة وتدربنا جيداً وسنبذل كُل ما بوسعنا. هذه المباراة فرصة عظيمة نسعى لأستغلالها والفوز باللقب… Hستخدمنا كُل دقيقة من أجل علاج المصابين وننتظر موقفهم من المشاركة في المباراة”.

وعن الذكريات التي يتذكرها عن اللاعبين البرازيليين أو فريق فلامينجو ، قال كلوب : “أبي قال لي إن بيليه سيظل أفضل لاعب في العالم وعندما أفكر في الكرة البرازيلية يتبادر بيليه إلى ذهني مباشرة. شاهدت بعض الأشرطة عن فلامينجو وهو منظم للغاية ومدربهم الحالي نجح في تغيير طريقة لعب الفريق وأعد تشكيلة متميزة للفريق وكل لاعب بها يعرف ما يحتاجه”.

وأشار : “فلامينجو لديه كُل ما يحتاجه أي فريق يحتاج للنجاح حيث يجيدون التسديد والهجوم والدفاع… لم ألعب من قبل أمام أي فريق برازيلي لكنها المرة الأولى لفلامنجو أيضا أمام ليفربول منذ فترة طويلة للغاية”.

وأضاف : “فلامينجو لديه نظام لعب وهناك تعليمات واضحة لهم وهي ضرورة الفوز باللقب. لكن فريقي أيضاً يرغب في الفوز باللقب وهو أمر صعب وليس سهلاً في مواجهة فريق قوي مثل فلامينجو… تغيرت وجهة نظري بعدما حضرت إلى هنا ولكن لا أدري ما إذا تغيرت وجهة نظر الأوروبيين إزاء هذه البطولة ومدى قوتها”.

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وأضاف : “تطورت كشخص وشخصية حيث أصبحت أكثر هدوءاً الآن ولم أعد أشعر بالتوتر الآن. عندما تتطور في السن ، تتغير بعض الأمور. أختلف الآن على المستوى الشخصي والتدريبي عما كنت عليه قبل 18 عاماً”.

وعن أنطباعه عن المهاجمين البرازيليين ، قال كلوب : “عندما أنظر للمنافس ، لا أهتم بلاعب بعينه وإنما بالفريق ككُل. أعرف دييجو من الدوري الألماني. ولكن أنطباعي جيد بالطبع. لسنا هنا كأبطال أوروبا وننظر على أننا متقدمون عن الفرق الأخرى ولكننا نخوض المباريات على أننا فريق ليفربول الذي يسعى للفوز بالمباريات. الأمر يتعلق بأستخدام القدرات وإيجاد الحلول. أحب فريقي للغاية وسنقدم غداً أفضل ما لدينا… نحاول الأستعداد التام للمباراة وإيجاد الحلول دائماً”.

وأوضح : “إذا أعتبر الناس اللاعبين كأساطير بعد الفوز بمباراة فلهم هذا ولكننا لا نعد الفريق على هذا الأساس. إذا عاد فلامينجو للبرازيل فائزاً ، سيحتفلون به وبنجومه. البطولة الحالية كبيرة بالنسبة لنا وإن رأى البعض في أوروبا أنها غير مهمة”.

وعن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنجو ، قال كلوب : “مدرب رائع وفعل كُل شيء بشكل رائع. وشعبيته تمنحه الفرصة للمنافسة على رئاسة البرتغال. نجح مع سبورتنج ومع بنفيكا. شخصية رائعة وخبرته كبيرة ويشتهر بقدرته على التنظيم. يقود فريقه لتنفيذ الكرات الثابتة بشكل رائع. أتطلع لمواجهته غداً. التقيته من قبل في حدث لليويفا. ويمكنه بالتأكيد العودة للتدريب بأوروبا إذا أراد”.

وأكد كلوب : “لم أر الكثير في الدوحة ولكنني رأيت الفندق وملعب التدريب. الناس طيبون والملعب جيد وليس لدي أي شيء سلبي أقوله”.

وأضاف : “لا أدري ما إذا كان المشجعون يشجعون محمد صلاح فقط أم أنها لليفربول أما لكليهما”.

وأوضح كلوب مازحاً : “في كل يوم منذ قدومي أسمع عن إحتفالات صاخبة لجماهير فلامينجو في الفنادق المجاورة. ولا أعرف ما إذا كانوا يستطيعون الحضور للملعب بعد هذه الإحتفالات أم لا”.