توتنهام يجدد عقد مدافعه البلجيكي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الجمعة تمديد عقد مدافعه البلجيكي توبي ألديرفيلد حتى عام .2023
وذكر توتنهام عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن المدافع البلجيكي سيواصل مسيرته مع الفريق يونيو .2023
وكان ألديرفيلد أنضم إلى توتنهام قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في يوليو عام 2015 ، حيث شارك في 179 مباراة في كُل البطولات.
يذكر أن عقد ألديرفيلد كان من المفترض أن ينتهي مع حلول حزيران / يونيو من العام المقبل، إلا أن إدارة توتنهام اختارت تمديد عقد المدافع البالغ من العمر 30 عامًا.
ويحتل توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد مرور 17 مرحلة من المسابقة.
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