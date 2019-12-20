رسمياً.. الإسباني "أرتيتا" مدرباً لأرسنال الإنجليزي

أعلن نادي ارسنال الإنجليزي اليوم الجمعة تعيين الإسباني ميكيل أرتيتا مدرباً له خلفاً لمواطنه أوناي إيمري المقال من منصبه.
وقال أرسنال في بيان: "يسعدنا أن نعلن انضمام ميكيل ارتيتا للنادي كمدرب رئيسي لنا بدءاً من يوم الأحد".
وأضاف "ميكيل، قائد النادي السابق، لعب معنا لمدة خمسة مواسم وهو وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات ونصف" في إشارة إلى دفاع المدرب المساعد لمانشستر سيتي عن ألوان المدفعجية في الفترة بين عامي 2011 و2016.
ويحتل آرسنال، المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بفارق 27 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.
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