رياضة | الفتح يسقط الحزم بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح يسقط الحزم بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزا ثمينا على نظيره الحزم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وافتتح ستراندبيرج أهداف اللقاء لصالح الحزم في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك مروان سعدان هدف التعادل للفتح بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الحزم عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.
وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند النقطة رقم 14 في المركز الحادي عشر.
الفتح يتجاوز الحزم في مباراة مثيرة
وافتتح ستراندبيرج أهداف اللقاء لصالح الحزم في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك مروان سعدان هدف التعادل للفتح بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الحزم عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أحرز ميتشل دي فريدي، هدف التقدم لصالح الفتح من داهل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الحزم عند الدقيقة 86، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الفتح على الحزم بهدفين مقابل هدف.
وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند النقطة رقم 14 في المركز الحادي عشر.