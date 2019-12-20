رياضة | الفتح يسقط الحزم بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين

الفتح يتجاوز الحزم في مباراة مثيرة

وافتتح ستراندبيرج أهداف اللقاء لصالح الحزم في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك مروان سعدان هدف التعادل للفتح بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الحزم عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز ميتشل دي فريدي، هدف التقدم لصالح الفتح من داهل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الحزم عند الدقيقة 86، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الفتح على الحزم بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند النقطة رقم 14 في المركز الحادي عشر.

