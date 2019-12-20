رياضة | نجوم الهلال تزين قائمة الأفضل في آسيا.. وغياب كامل للنصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم الهلال تزين قائمة الأفضل في آسيا.. وغياب كامل للنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة "فوكس سبورت" العالمية، اليوم الجمعة، عن أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2019.

واحتوت قائمة المرشحين على 24 لاعبا، سيتم اختيار الأفضل من بينهم بناء على الإنجازات والأرقام التي قدمها في عام 2019.

وضمت القائمة 4 لاعبين غير آسيويين، لكنهم محترفون في بعض الأندية التي تلعب ضمن قارة آسيا.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثة نجوم من الهلال، وهم الفرنسي بافتيمبي جوميز، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وسالم الدوسري.

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ويستعد الهلال إلى مواجهة فريق مونتيري المكسيكي، والمقرر إقامتها غدا السبت الموافق 20 ديسمبر 2029، على ملعب خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد مونتيري، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

يذكر أن الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي، فيما يخوض الترجي التونسي المباريات في مونديال الاندية للمرة الثالثة على مدار التاريخ.

