رياضة | التشكيل الرسمي لسموحة أمام الزمالك.. بث مباشر On Sport مباراة الزمالك وسموحة رابط مجاني "اون سبورت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لسموحة أمام الزمالك.. بث مباشر On Sport مباراة الزمالك وسموحة رابط مجاني "اون سبورت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة حسام حسن عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الزمالك المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة للدوري .

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

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خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني

خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح

خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال