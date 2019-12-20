رياضة | تشكيل الزمالك الرسمي ضد سموحة| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر Live ON SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك الرسمي ضد سموحة| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر Live ON SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام سموحة ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي :

محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

حازم إمام ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالشافي في خط الدفاع.

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طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في الوسط.

ومصطفى محمد في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد عواد، محمد عبدالسلام، إسلام جابر، كريم بامبو، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي.

ويواجه فريق الزمالك اليوم الجمعة نظيره سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.