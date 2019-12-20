رياضة | صافرة قطرية لنهائي مونديال الأندية.. وحكم مصري يظهر في تحديد المركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافرة قطرية لنهائي مونديال الأندية.. وحكم مصري يظهر في تحديد المركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت لجنة الحكام ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر، إدارة مباراة بين ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، للقطري عبدالرحمن الجاسم، في نهائي كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

كما تم اختيار الحكم الروماني هاتيجان حكما لمباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي، على أن يتواجد المصري محمود أبوالرجال ضمن حكام الفيديو، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، بتحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب الملك خليفة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

فيما تُقام مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، على ملعب الملك خليفة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان ليفربول الإنجليزي، تأهل للدور النهائي بعد عبوره مونتيري المكسيكي، بهدفين مقابل هدف وحيد في نصف النهائي، فيما تأهل فلامينجو البرازيلي عقب المرور من عقبة الهلال السعودي، بثلاثية مقابل هدف وحيد في نفس الدور.