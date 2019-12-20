رياضة | أول تعليق من أرتيتا عقب توليه مهمة تدريب أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أرتيتا عقب توليه مهمة تدريب أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الإسباني مايكل أرتيتا سعادته الكبيرة عقب توليه مهمة تدريب فريق أرسنال خلفًا لمواطنه أوناي إيمري الذي رحيل عن تدريب المدفعجية بسبب سوء النتائج.

وقال أرتيتا في تصريحات عقب تعيينه رسميًا على رأس القيادة الفنية لأرسنال :"إنه شرف كبير، أرسنال واحد من أكبر أندية العالم، نحتاج للمنافسة على كل البطولات الكبرى".

وأضاف :"هذا ماتم شرحه لي بوضوح في المناقشات مع ستان وغوش كروينكي وباقي الإدارة الخاصة بنادي أرسنال".

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وتابع :"جميعنا يعلم أن ذلك يتطلب الكثير من الجهد لكني واثق من أننا سنفعل ذلك، أنا واقعياً بالقدر الكافي لمعرفة أن ذلك لن يحدث بين يوم وليلة لكن الفريق الحالي يملك الكثير من المواهب وهناك الكثير من اللاعبين الناشئين قادمون من الأكاديمية".

وواصل :""مهمتي الأولى ستكون معرفة اللاعبين بشكل أفضل، جعلهم يلعبون كرة القدم السريعة والهجومية التي يريد أن يراها مشجعي أرسنال حول العالم".

ويستعد أرسنال لمواجهة إيفرتون غدًا في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".