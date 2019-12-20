رياضة | بالفيديو.. محمد سالم يخطف الأنظار بلقطة إنسانية أمام حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. محمد سالم يخطف الأنظار بلقطة إنسانية أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة حرس الحدود ضد المقاولون

تمكن نادي المقاولون العرب من تحقيق الفوز بشق الأنفس، من خلال هدف سجله محمد سالم مهاجم الفريق، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة، بعد حلوله كبديل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

موقف إنساني من محمد سالم أمام المقاولون

وشهدت المباراة لافتة إنسانية من محمد سالم، بعدما قام بالتضامن مع معاذ عمارنة الذي أصيب في عينه اليسرى، أثناء تغطيته لأحداث القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر نوفمبر الماضي، من خلال وضع يده على عينه اليسرى.

وكان عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

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في خط الدفاع: عبدالوهاب إسماعيل، محمد سمير، فاروقا، أمير عابد.

في خط الوسط: معروف يوسف، إبراهيم صلاح، محمد مجلى.

في خط الهجوم: سيف الجزيري، لويس إدوارد، محمد طلعت.

بينما بدأ حرس الحدود المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أحمد السعدني.

في خط الدفاع: عمرو الحلواني، خالد سامي، مصطفى محمود "زناري"، حامد خالد.

في خط الوسط: مصطفى جمال، حسن مجدي، محمد أسامة.

في خط الهجوم: جريندو، شرويدة، لوكاسا.