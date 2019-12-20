رياضة | الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويسعي الأهلي للتعاقد مع عبد العاطي في يناير لتعزيز خط الوسط بعد إصابة الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي في الفترة الماضية.

دخول الأهلي في صفقة التعاقد مع عبد العاطي لاعب دجلة يعد بمثابة ضربة قوية للزمالك والذي يخطط هو الآخر للتعاقد مع اللاعب.

وعرض الزمالك على دجلة التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي إلا أن إدارة ناديه رفضت ولكن لا يزال الزمالك متمسك برغبته في ضم اللاعب.

ويخطط الأهلي لاستغلال علاقته القوية بماجد سامي مالك الفريق الدجلاوي، من أجل ضم عبد العاطي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.