رياضة | اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"لطالما قام ألافيس بتعقيد المباراة علينا هنا في كامب نو، دائما تكون مباراة صعبة، ولكن نريد أن نضيف 3 نقاط إلى رصيدنا".

وأضاف :"فريق الافيس في الهجوم يختلف حاليا عن الموسم الماضي، ولكن هم يدافعون جيدا، ويرتدون سريعا".

وتابع : "في الكلاسيكو ريال مدريد تحكم اكثر، ولكن نحن كانت فرصنا اخطر، هما ضغطوا عاليا، وهذا ما مميز اللعبة، تفوقوا في الاظهرة، والكرات الثابتة".

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وأشار : "مع تقنية الفيديو سوف يستمر الجدل، هذا شيء موجود في كرة القدم، وتقنية الفيديو هي لمساعدة الحكم فقط، ولكن الصافرة والقرار بيد الحكم في الساحة".

وأوضح :"الحديث عن الكلاسيكو مستمر منذ تأجيله قبل شهرين، والان يتم الحديث عن تقنية الفيديو في الكلاسيكو، الجدل سوف يستمر وموجود دائما في هذه المباراة".

وأشار :"نرغب دائما في إظهار صورة جيدة عندما نلعب، نحن نرغب دائما في التحسن، لدينا طلب كبير جدا، يجب ان نكون في القمة دائما حتى تكون بيئتنا سعيدة، واحيانا يمكننا فعل ذلك، وأحيانًا لا".

وزاد :"سيكون موسما صعبا مثل كل المواسم، رغم أن هذا الموسم لا يوجد ميزة نقاط في الليجا، ولكن نحن لا نزال هنا في الصدارة، ونريد أن نستمر".