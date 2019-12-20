رياضة | لوشيسكو: فريقي يتفوق بدنياً على مونتيري.. ولهذا السبب خسرنا أمام فلامنجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوشيسكو: فريقي يتفوق بدنياً على مونتيري.. ولهذا السبب خسرنا أمام فلامنجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن مواجهة فريق مونتيري المكسيكي، والمقرر إقامتها غدا السبت الموافق 20 ديسمبر 2029، على ملعب خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد مونتيري، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.

وقال لوشيسكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نريد أن ننهي كأس العالم للأندية برؤوس مرفوعة، خاصة أننا قدمنا آداء جيدا في المواجهتين الماضيتين، ونسعى لمواصلة الظهور بشكل جيد".

وأضاف: "سوف نقدم مباراة جيدة تتماشى مع المباراتين السابقتين، وسنقاتل لتحقيق الفوز على مونتيري.. ندرك جيدا أنه فريق قوي ويركز على الدفاع ويستطيع الهجوم بشكل سريع، لذلك نحتاج إلى التركيز طوال المباراة وتجنب الأخطاء لأني أعلم أن مونتيري يجيد استغلال هفوات الخصم".

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وبسؤاله عن ما يقلقه من مواجهة مونتيري؛ قال: "لست قلقا من أي شيء، فقط أعمل على استعداد فريقي وتحليل طريقة لعب المنافس وأسلوب لاعبيه ولكننا نركز على أنفسنا أكثر حتى نتمكن من السيطرة على المباراة".

وأوضح: "بعد مشاهدة مباراة مونتيري ضد ليفربول، أدركت أن فريقي أفضل أفضل بدنياً من الفريق المكسيكي".

وتابع: "المباراة ستكون صعبة لأنه في حالة أن فقدنا السيطرة على مجريات اللعب سيكون فرصة جيدة لمونتيري السريع من أجل استغلالها، لذلك سنتحلى بالصبر والبحث عن مساحات خالية، نلعب بطريقة هجومية لذلك أخشى من استغلال مونتيري للفرص في لحظات معينة".

وأكمل لوشيسكو: "حققنا نتائج جيدة، وظهرنا بشكل قوي أمام فلامنجو أحد أهم فرق أمريكا الجنوبية، على الرغم من أننا كنا نعاني من بعض المشاكل البدنية، حيث كنا نحتاج إلى وقت أطول للراحة بعد مباراة الترجي، كما كان لدينا إصابات، لكننا خرجنا من المباراة مرفوعي الرؤوس"

وذكر لوشيسكو: "أثق من أننا سنشارك في كأس العالم للأندية مجدداً في الموسم المقبل، فبطولة دوري أبطال آسيا منحتنا كثيراً من الثقة".